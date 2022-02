Chris Noth, la star di Sex and the City torna sui social dopo le accuse di molestie sessuali

L'attore di Sex and the City Chris Noth è tornato sui social dopo una pausa dovuta alle accuse di molestie sessuali emerse nelle scorse settimane.

Chris Noth torna su Instagram. L'attore di Sex and the City, recentemente rivisto anche in And just like that..., ha ripreso a utilizzare il celebre social network dopo le accuse di stupro mosse da quattro donne nei suoi confronti.

Noth, che era stato anche scaricato dalla propria agenzia (la A3 Artists Agency) a seguito della polemica, aveva dichiarato in merito alla questione: "Le accuse mosse contro di me da individui che ho incontrato anni, persino decenni fa sono categoricamente false. Queste storie potrebbero risalire a 30 anni fa o 30 giorni fa, ma non cambierebbe la realtà: no significa no, e quello è un confine che non mi permetto di oltrepassare. Ogni rapporto è stato consensuale".

Al momento, come fa notare anche Yahoo Entertainment!, l'attore sessantasettenne sembra però aver ripreso a postare sui suoi account social, dove ha dedicato i suoi ultimi post ai propri figli.

In molti sono stati i commenti al di sotto delle due foto, inclusi alcuni di sostegno da parte di diversi utenti che gli danno il bentornato sul social media e ribadiscono di credere in lui.