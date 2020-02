Chris Hemsworth e il suo training: consigli per l'allenamento dalla star di Thor

Chris Hemsworth ha pubblicato un post su Instagram dove mostra il suo training e spiega ai suoi follower il miglior modo per tenersi in forma.

Un personal trainer ad hoc, direttamente dal Marvel Cinematic Universe. Chris Hemsworth ha pubblicato un post su Instagram nel quale svela ai suoi follower qualche consiglio da replicare nell'allenamento quotidiano. La star di Thor e Men in Black: International si è rivolto direttamente ai suoi fan con un discorso motivazionale per tutte quelle persone che vogliono rimettersi in forma.

"Dai un'occhiata al nostro nuovo programma Centr 6. È un mix di forza funzionale e allenamenti cardio. Tutto ciò di cui hai bisogno è un set di deliziosi manubri, mezza tazza di motivazione e una spolverata di arghhhhhhhh buon vecchio stile!!! Funziona in questo modo: 6 esercizi, 6 ripetizioni, 6 round in un blocco da 6 settimane, metti in forno e goditi il nuovo te stesso. Boom. Dal 3 febbraio su @centrfit. Eseguilo da solo oppure coinvolgi qualche amico!".

Chris Hemsworth è noto per essere uno dei divi di Hollywood più attenti alla propria forma fisica e ora tramite la sua app di salute e fitness, Centr, propone ai suoi fan uno stile di vita sano, grazie ad allenamento e alimentazione.

La star australiana tornerà nel ruolo del Dio del Tuono, Thor, nel prossimo film dell'MCU,Thor: Love and Thunder, con il ritorno di Natalie Portman nel ruolo della dottoressa Jane Foster, destinata a diventare il nuovo Thor. Nel cast anche Taika Waititi - regista e sceneggiatore del film - Christian Bale e Tessa Thompson. L'uscita negli USA è prevista per il 5 novembre 2021.