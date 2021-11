Chris Hemsworth nel trailer della docuserie Limitless, in arrivo su Disney+

Chris Hemsworth è il protagonista della docuserie Limitless, in arrivo nel 2022 sulla piattaforma di streaming Disney+.

Chris Hemsworth è il protagonista della docuserie Limitless, di cui Disney+ ha condiviso il trailer in attesa nel debutto previsto nel 2022.

Il video si apre con la star australiana sospesa nel vuoto e immortalata poi alle prese con situazioni estreme e affascinanti dal punto di vista psicologico.

La serie Limitless esplorerà il potenziale del corpo umano con una serie originale Disney+ targata National Geographic. I sei episodi, che sono stati realizzati con la collaborazione di Darren Aronofsky, mostrano Chris Hemsworth alle prese con incredibili prove fisiche che mettono alla prova la sua resistenza fisica e lo spingono oltre i suoi limiti, tra nuotate in acque gelide a immersioni e lanci nel vuoto.

Hemsworth ha vissuto delle esperienza incredibili per mostrare come si può avere una vita più longeva.