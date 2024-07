Chris Hemsworth star di The Corsair Code, film prodotto da Apple

Chris Hemsworth sarà il protagonista del film The Corsair Code, un progetto di cui Apple Original Films ha comprato i diritti.

Il lungometraggio si basa su un racconto breve scritto da Jonathan Tropper che lo ha proposto alla star australiana e al suo partner nella produzione Ben Grayson.

I primi dettagli del progetto

Lo scrittore si occuperà anche della sceneggiatura del film e farà parte del team della produzione tramite la sua Tropper Ink, in collaborazione con la Wild State di Chris Hemsworth e Grayson.

Hemsworth sarà star e produttore del film

The Corsair Code viene descritto come un'avventura mystery sci-fi dal ritmo incalzante, ma non sono stati svelati i dettagli della trama.

Jonathan ha già collaborato con Apple in occasione della serie Your Friends and Neighbors, attualmente in produzione e con star Jon Hamm.

Tra i suoi progetti destinati al grande schermo ci sono invece The Wrecking Crew diretto con Angel Manuel Soto e con protagonisti Jason Momoa e Dave Bautista, oltre ad aver riscritto per Mattel Films lo script di Matchbox.

Chris Hemsworth si imbatte nel martello di Thor agli Universal Studios: "Non ricordavo di averlo autografato"

Tropper, inoltre, sarà autore del film della saga di Star Wars che verrà poi diretto da Shawn Levy, regista attualmente impegnato nella promozione di Deadpool & Wolverine.

Chris Hemsworth, invece, sarà prossimamente uno dei doppiatori del film Transformers One 2 e sta occupandosi della produzione di Limitless 2 collaborando con Darren Aronofsky, oltre a essere impegnato nello sviluppo di Tyler Rake 3 insieme ad AGBO dei fratelli Russo.

Alcuni mesi fa, invece, l'attore australiano è stato protagonista nelle sale con Furiosa, il progetto prequel con star Anya Taylor Joy diretto da George Miller che gli ha fatto ottenere commenti molto positivi da parte della critica e del pubblico.