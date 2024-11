Daisy Edgar-Jones affiancherà Chris Hemsworth nel film sul Principe Azzurro?

L'annuncio di un film sul Principe Azzurro delle fiabe ha sorpreso in maniera particolare i fan, che non si aspettavano un progetto dedicato ad uno dei personaggi maggiormente iconici dell'immaginario popolare. Il protagonista potrebbe essere Chris Hemsworth ma nulla è ancora ufficiale.

Nelle ultime ore sono circolate le prime voci che riguardano la possibile presenza di Daisy Edgar-Jones nel cast per interpretare l'interesse amoroso del principe. Un'ipotesi che ha suscitato anche qualche perplessità, in considerazione della differenza d'età fra i due attori.

Differenze d'età

Al momento, i lavori sul film Prince Charming, diretto da Paul King, sembrano ancora in sospeso. Secondo Deadline, Chris Hemsworth sarebbe ormai vicino al ruolo principale e secondo fonti interne, la produzione si concentrerà sulla versione del principe presente in Cenerentola, senza il coinvolgimento di quest'ultima.

Chris Hemsworth alla première romana di Thor

Proprio in considerazione della poca definizione del personaggio nelle fiabe Disney, il potenziale sviluppo in una trama cinematografica è particolarmente intrigante. A far discutere sembra la possibile scelta di Daisy Edgar-Jones come partner femminile a causa della differenza d'età: Hemsworth ha 41 anni mentre Edgar-Jones 26.

Grande attesa

In realtà, la differenza d'età tra i due possibili interpreti non sembra un problema così insormontabile e Disney è concentrata sulla possibilità di cambiare la prospettiva del pubblico, solitamente abituato a vedere i racconti disneyani sullo schermo dal punto di vista della principessa.

Si sa ancora molto poco del Principe Azzurro, che appare in parecchi Classici Disney in maniera piuttosto schematica e simile. L'opportunità di poter sviluppare la storia personale del personaggio potrebbe spingere la produzione a realizzare una trama interessante per i milioni di fan in tutto il mondo.

Daisy Edgar-Jones nel 2024 è apparsa nel disaster movie Twisters al fianco di Glen Powell e nel film On Swift Horses, con Jacob Elordi, presentato al Toronto International Film Festival.