Chris Hemsworth potrebbe essere il Principe protagonista di un nuovo film live-action Disney

Potrebbe essere Chris Hemsworth il protagonista del nuovo film dedicato alla storia del Principe Azzurro che verrà diretto da Paul King.

Il regista di Paddington è impegnato nello sviluppo del progetto che racconterà la storia del personaggio insieme agli sceneggiatori Simon Farnaby e Jon Croker.

Un film dedicato al Principe

Per ora non è stato svelato a quale classico Disney si ispirerà il prossimo film live-action con al centro il Prince Charming, figura maschile che non ha ancora un nome e di cui non si conoscono i dettagli della storia.

Hemsworth in Biancaneve e il cacciatore

La figura del Principe è una presenza essenziale nel racconto di storie come Cenerentola, la Bella Addormentata, e Biancaneve, ma anche nei progetti successivi è un elemento narrativo immancabile.

Il regista da Paul King, dopo due capitoli delle avventure dell'orsetto Paddington, ha diretto Wonka con star Timothée Chalamet, in grado di incassare ben 634 milioni di dollari in tutto il mondo.

I ruoli dell'attore australiano

Chris Hemsworth, in precedenza, aveva recitato in Biancaneve e il Cacciatore non nel ruolo del principe, ma in quello del cacciatore accanto a Kristen Stewart e Charlize Theron.

Transformers One, intervista a Chris Hemsworth: "Cerco sempre la mia scintilla, come Optimus Prime"

L'attore australiano, recentemente, è stato protagonista di Furiosa, il prequel di Mad Max: Fury Road, e ha dato voce a Optimus Prime nel film Transformers One. L'attore, tuttavia, non sa se sarà coinvolto anche nel crossover tra Transformers e G.I. Joe e ha recentemente dichiarato: "Non lo so ancora. Continuano a chiedermelo. Il produttore Lorenzo di Bonaventura me ne ha parlato quando stavo registrando questo film... E abbiamo iniziato a parlare di dove l'universo potrebbe espandersi e di quanto potrebbe essere divertente. E poi, io sono favorevole a lavorare con grandi registi, a grandi sceneggiature e a grandi storie. C'è molto potenziale in questo universo, sia nel mondo dei G.I. Joe che in quello dei Transformers, per ricreare, provare a fare qualcosa di diverso".

Tra i prossimi progetti, inoltre, ci sarà il thriller Crime 101 di Amazon MGM Studios, le cui riprese inizieranno prima della fine del 2024.