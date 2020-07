Chris Hemsworth, sua moglie Elsa Pataky bloccata in auto durante l'alluvione (VIDEO)

Elsa Pataky, attrice e moglie di Chris Hemsworth è rimasta bloccata in auto durante una alluvione in Australia ed è stata costretta ad uscire dal finestrino della vettura.

Elsa Pataky è rimasta bloccata con l'auto nell'acqua durante una alluvione a Byron Bay, in Australia. L'attrice, moglie di Chris Hemsworth, ha condiviso il video della situazione in cui si è ritrovata incautamente, raccontando che è stata costretta ad uscire dalla vettura attraverso il finestino aperto.

Elsa Pataki, 44 anni, ha raccontato sulle sue Stories di Instagram quello che le è capitato: "Sono rimasta bloccata, sì. Spaventoso. Oh Dio, Dio, che sto facendo? Sono stata troppo ottimista? Ero sicura di poter attraversare" ha detto l'attrice che poi ha aggiunto: "Ecco cosa succede dopo due giorni di pioggia".

Nel video si vede l'attrice spagnola, apparsa nel franchise Fast and Furious, mentre è in macchina, circondata da un fiume di acqua marrone. L'auto è bloccata nell'acqua, come se Elsa avesse tentato di attraversare un fiume. Insieme a lei, anche altre persone sono rimaste bloccate ed escono dalle rispettive vetture per attraversare il corso d'acqua, magari a nuoto, come suggerisce una gif animata a corredo del video.

Oltre che nella saga di Fast & Furious, Elsa Pataky è apparsa in Giallo di Dario Argento e più recentemente nella serie televisiva Tidelands.