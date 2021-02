Chris Hemsworth e suo fratello Liam vestiti in stile anni '80: le foto del party su Instagram

Chris e Liam Hemsworth si sono presentati, vestiti in stile anni '80, ad una festa a Sydney assieme ad altre star per una divertente serata a tema.

Sabato, a Sydney, Chris Hemsworth, suo fratello Liam e sua moglie Elsa Pataky hanno partecipato a una festa in stile anni ottanta costellata da stelle del cinema. Il protagonista di Thor ha sfoggiato i suoi bicipiti posando con sua moglie, per una foto che in seguito ha postato su Instagram, dopo essere arrivato all'evento, che in realtà era la festa di compleanno di un amico comune della coppia.

Elsa ha sposato suo marito Chris 10 anni fa e la coppia risiede con i figli in una villa da 20 milioni di dollari a Byron Bay, sulla costa settentrionale del New South Wales. I due in seguito sono stati raggiunti dal fratello di Chris, Liam: il 31enne indossava un paio di pantaloncini bianchi e una camicia colorata.

Ai tre, nel corso della serata, si sono aggiunti anche Matt Damon, che indossava un paio di pantaloni della tuta, giacca abbinata Adidas e un berretto, Idris Elba e il personal trainer di Chris, Luke Zocchi.

Anche l'attrice Kate Ritchie ha partecipato all'evento di Sydney, l'ex star di Home and Away indossava una T-shirt nera e un rossetto rosa brillante. Kate, a sua volta, è stata raggiunta da Lauren Philips che ha incanalato gli anni '80 con un paio di pantaloncini di jeans, una maglietta gialla e un marsupio.