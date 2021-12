Chris Hemsworth e suo figlio, lo "stunt" è un gioco: "Non fatelo a casa" (VIDEO)

Lo scorso sabato Chris Hemsworth ha scelto Instagram per mostrare il talento di suo figlio con il tiro con l'arco postando un video sul proprio account Instagram. L'attore 38enne si è posizionato davanti all'iPhone con una bottiglia d'acqua sulla testa mentre suo figlio di sette anni ha scoccato una freccia e l'ha buttata giù al che l'interprete di Thor è scoppiato in una risata esilarante.

"Non fatelo a casa. Ha preso ben sessantatré frecciate alla nuca prima di riuscire a girare questo video", ha scritto la star nella didascalia del filmato. "Ne è valsa la pena. Questa acrobazia è stata eseguita da una coppia di pazzi con totale disprezzo per la propria sicurezza."

Il pilastro del Marvel Cinematic Universe ha aggiunto: "Non preoccupatevi, era una freccia di gomma". L'attore condivide i suoi figli con la moglie, Elsa Pataky, che ha incontrato per la prima volta quando sono stati presentati da un amico comune nel 2010. L'attore ha parlato della devozione che prova nei confronti della sua famiglia durante un'intervista di GQ Australia in cui ha dichiarato di essersi concentrato più su di loro che sul suo lavoro in diverse occasioni.

"Ci sono momenti in cui ho pensato: 'Avere dei figli e stare con loro il più possibile è la cosa più importante per me, anche se alcuni dei miei film hanno sofferto il tempo passato in famiglia'." Ha spiegato Chris Hemsworth. "Ci sono sicuramente un paio di film in cui avrei potuto dare di più ma ho sempre preferito stare con i miei figli."