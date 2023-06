Chris Hemsworth sulle critiche di Scorsese e Tarantino: 'È super deprimente, immagino che non siano miei fan'

Thor: Love and Thunder è stato un grande successo al botteghino, avendo incassato ben 760 milioni di dollari in tutto il mondo, tuttavia la pellicola di Chris Hemsworth ha ricevuto molte critiche, persino da parte di alcuni fan della Marvel; anche l'interprete di Thor crede che il film fosse "troppo sciocco" ma ciò che proprio non riesce a mandar giù sono le stroncature di cineasti come Martin Scorsese e Quentin Tarantino: entrambi in passato sono stati molto critici del Marvel Cinematic Universe.

Nel corso degli ultimi anni, Scorsese ha più volte espresso la sua preoccupazione riguardo all'impatto negativo dei film Marvel sull'industria cinematografica, mentre Tarantino lo scorso novembre ha affermato che la Marvel non è in grado di "creare star del cinema", ma solo pellicole che fanno soldi.

Chris Hemsworth durante la conferenza stampa di Thor a Roma

Rispondendo ai commenti di Tarantino e Scorsese, Hemsworth ha espresso la propria delusione: "È super deprimente sentirglielo dire. Sono due dei miei eroi e so che, a causa delle loro opinioni sui miei film, probabilmente non avrò mai l'onore di lavorare con loro. Immagino che non siano miei fan."

Nonostante le critiche, Chris Hemsworth è comunque grato di aver fatto parte della saga Marvel: "Sono grato di aver spinto le persone ad andare al cinema. Ora, se quei film abbiano o meno danneggiato quelli degli altri non lo so. Non mi piace quando iniziamo a scrutarci l'un l'altro, quando c'è così tanta fragilità nel business. Non credo che nessuno di noi abbia la risposta, ma ci stiamo provando".