Chris Hemsworth alle prese con gli ospiti di un hotel: è lui il cameriere perfetto?

Avere Chris Hemsworth come cameriere è un lusso che nessuno può concedersi (eccezion fatta forse per sua moglie)? Non la pensereste così se vi foste per caso trovati ospiti dell'hotel dove il nostro Thor è stato sfidato a colpi di ordinazioni da James Corden.

Ospite ieri sera del Late Late Show per la promozione di Men in Black International, Chris Hemsworth si è simpaticamente prestato alla sfida che avrebbe poi decretato il miglior cameriere tra lui e il conduttore. L'arena è stato il ristorante londinese extra lusso The Northall. Le prove video della "Sfida dei camerieri" ci dicono che James Corden ha fatto davvero di tutto ma - piccolo spoiler - questo non è bastato.

Ecco la simpatica clip:

James Corden è in grado di portare al tavolo tutte le vostre borse da solo, ma nessuno dà pacche sulla spalla come Chris Hemsworth. James Corden può annunciare il vostro ingresso in sala come farebbe un gran ciambellano a corte, e proprio mentre Chris Hemsworth gesticola in maniera discutibile alle vostre spalle. James Corden è in grado di portare un uomo al tavolo sulle spalle e ricorderà tutto quello che non può finire nei vostri piatti. Chris Hemsworth non ricorderà la vostra comanda, vi verserà quasi il vino sui vestiti e prenderà senza preavviso vostra moglie, la vostra fidanzata tra le sue possenti braccia. Eppure, nonostante tutto, la fine della sfida ha decretato il suo vincitore: è Chris Hemsworth, che avrebbe vinto anche solo con un sorriso.