Chris Evans: "Se mi offrissero la possibilità di andare nello spazio accetterei subito, per me è un sogno"

Chris Evans ha svelato, durante la promozione di Lightyear, ha svelato che sarebbe interessato a compiere un viaggio nello spazio.

Nel film animato l'attore ha infatti il ruolo di un astronauta e anche nella vita privata prova un interesse per l'idea di vivere un'avventura in orbita.

Rispondendo a una domanda di MTV News relativa all'eventualità che gli venga offerta la possibilità di andare nello spazio, Chris Evans ha dichiarato: "Avrei accettato assolutamente la proposta. Muoio dalla voglia di andare nello spazio. Sono un enorme nerd per quanto riguarda lo spazio".

L'attore ha quindi aggiunto: "Per me l'idea dello spazio, il concetto di ciò che c'è lì fuori, mi travolge e al tempo stesso mi porta una sensazione incredibile di pace e prospettiva. Quel tipo di sensazione che ti fa sentire insignificante trovo che generi molta tranquillità. Per me andare nello spazio sarebbe un sogno che diventa realtà"

Il lungometraggio animato racconta le origini di Buzz Lightyear, l'eroe che ha ispirato il giocattolo di Toy Story, e segue il leggendario Space Ranger dopo essere rimasto bloccato su un pianeta ostile a 4,2 milioni di anni luce dalla Terra insieme al suo comandante e al loro equipaggio. Mentre Buzz cerca di trovare un modo per tornare a casa attraverso il tempo e lo spazio, si uniscono a lui un gruppo di ambiziose reclute e il suo irresistibile gatto robot di compagnia, Sox. L'arrivo di Zurg, una presenza imponente con un esercito di robot spietati e un fine misterioso, complica le cose e mette a rischio la missione.

Nella versione italiana del film, Lightyear - La vera storia di Buzz, prestano le proprie voci Alberto Malanchino, Ludovico Tersigni ed Esther Elisha che interpretano rispettivamente lo Space Ranger Buzz Lightyear; Sox, il suo gatto robot di compagnia; e Alisha Hawthorne, la sua comandante e migliore amica.