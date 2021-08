Chris Evans svela in un video come trascorre il sabato sera: insegnando a Dodger come comunicare

Chris Evans ha svelato in un video che sta trascorrendo i suoi sabato sera insegnando a Dodger come comunicare usando degli speciali bottoni.

Chris Evans ha svelato con un adorabile video come sta trascorrendo i suoi sabato sera: insegnando a Dodger come comunicare schiacciando dei bottoni.

L'adorabile amico a quattro zampe dell'interprete di Captain America sembra quindi destinato a seguire le orme di Bunny, Stella e della gatta Billie che sono diventate delle vere e proprie celebrità sui social.

Come tanti altri amanti degli animali, Chris Evans sembra si sia imbattuto nei video in cui cani e gatti usano degli speciali tappettini dotati di pulsanti che emettono suoni registrati dai propri padroni ed è rimasto affascinato dalla possibilità di comunicare con Dodger.

L'attore ha ora scritto online: "Continuavo a vedere i video di questi touch pad per cani, quindi ho pensato di provarci. Dopo un paio di giorni di addestramento ha iniziato a collegare le due cose".

Chris ha scritto: "Questo video risale a un paio di giorni fa quando stava semplicemente iniziando a capire che i bottoni sono bottoni. Ha già compiuto così tanti progressi e rido ogni volta che lo sento premere un bottone".

La star ha inoltre ammesso: "Pensavo che 'dolcetto' sarebbe stato quello più usato, ma si è scoperto che è invece 'giochiamo' e lo adoro. (Questo è ciò che faccio il sabato sera)".

Non resta quindi che attendere per scoprire se anche Dodger inizierà ad accennare ai propri sogni, fare richieste specifiche e dialogare con Chris sulla propria famiglia come le simpatiche star del web che hanno già conquistato l'attenzione degli esperti e dei fan di tutto il mondo.