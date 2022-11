Chris Evans ha ammesso: "Mi manca interpretare Capitan America"

Parlando del ruolo che lo ha reso più celebre con il grande pubblico, Chris Evans ha ammesso che gli manca interpretare Capitan America. A tre anni dall'addio a questo iconico personaggio in Avengers: Endgame, l'attore è tornato a parlarne, confessando i suoi sentimenti in merito.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Evans

Era il 2019 quando abbiamo assistito al passaggio del testimone dal Capitan America di Chris Evans ad Anthony Mackie, proiettando il celebre scudo verso il futuro che conosciamo.

Nel corso di una recente intervista con People alla luce del suo ultimo successo come vincitore del premio Sexiest Man Alive del 2022, Evans è tornato a parlare della sua carriera, approfondendo gli anni in cui ha lavorato per i Marvel Studios, e rivelando che ogni tanto gli manca indossare i panni del supereroe che lo ha reso celebre: "[quegli anni] sono stati impegnativi, ma il bello è che i film sono fantastici. È stata una relazione meravigliosa, molto simbiotica [quella con Marvel e Capitan America], e sono stato entusiasta di farlo. Solitamente nel momento in cui le riprese di un film finiscono sei molto felice di fare una pausa. Però poi tutto quello che hai vissuto ti manca subito. Mi manca ora. Ma sì, sono molto grato e felice di aver fatto parte di questo mondo".

La possibilità di un ritorno per il Capitan America di Chris Evans non è da escludere a priori, date le sue scelte in Endgame, anche se i passi in avanti nella fase successiva parlano chiaro.