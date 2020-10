Chris Evans e il tatuaggio dedicato a Dodger: "Non lo rimpiangerò mai"

Chris Evans ha svelato perché ha scelto il nome Dodger per il suo cane, ormai diventata una vera e propria star tra i fan dell'attore, e il motivo del tatuaggio apparso in una recente foto.

L'ex interprete di Captain America è stato ospite del talk show condotto da Jimmy Kimmel e ha condiviso un adorabile aneddoto che farà felici gli appassionati dei film Disney.

L'attore ha rivelato che ha il tatuaggio con la scritta Dodger sul suo petto da un paio di anni e che l'ha fatto poco dopo aver adottato il suo amico a quattro zampe. Chris Evans ha sottolineato: "Probabilmente è uno dei legami più onesti che io abbia. Non rimpiangerà mai quel tatuaggio. Ho dei rimpianti riguardanti altre cose, non su quello".

La star ha poi proseguito svelando il modo in cui ha scelto il nome Dodger per il cane: "Si tratta di una storia molto più imbarazzante ora che devo spiegarla ogni volta che qualcuno me la chiede. C'è un film intitolato Oliver & Company, è un lungometraggio della Disney, è un classico animato...".

Chris Evans ha poi aggiunto: "Quando l'ho visto nel caniele, ho pensato semplicemente 'Cavolo, sembra Dodger del film Oliver & Company'. Dopo che ho deciso di portarlo a casa con me ho iniziato a provare a pensare ad altri nomi e non riuscivo a togliermi dalla testa Dodger. Mi sono reso conto 'Non pensarci troppo'".

Dodger è ormai un beniamino della rete e ogni sua apparizione sulle pagine social di Evans raccoglie migliaia di like e condivisioni.