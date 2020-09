Chris Evans: suo fratello Scott lo sfotte su Twitter dopo il leak delle foto hot

Chris Evans dopo il leak delle foto hot su Instagram deve subire anche lo sfottò di Scott Evans: il fratello minore di Capitan America ha scherzato con i suoi follower su Twitter fingendo di essere stato lontano dai social nelle ultime ventiquattro ore.

Was off social media for the day yesterday.



So.



What’d I miss? — Scott Evans (@thescottevans) September 13, 2020

Come tutti i fratelli minori a Scott Evans non sarà sembrato vero prendere di in giro Chris. Dopo che la star del Marvel Cinematic Universe ha pubblicato accidentalmente alcune foto del suo pene su Instagram, sono numerosissimi i fan che stanno empatizzando con Chris Evans chiedendosi come stia reagendo a questa situazione. Il fratello Scott invece usa la giusta dose di ironia per sdrammatizzare la situazione e nello stesso tempo prendersi gioco del fratello. "ieri sono stato fuori dai social media per tutta la giornata. Così. Cosa mi sono perso?", ha twittato oggi Scott.

Il suo post è stato condiviso su tutti i social e le risposte dei fan sono ironiche o affettuose: "non ti sei perso nulla Trump è ancora un pazzo di merda, e Rona è ancora in giro. A parte questo, molti di noi hanno dato a tuo fratello tanto amore ieri perché è meraviglioso. In realtà, pensiamo tutti che l'intero clan Evans / Capuano sia davvero fantastico". ha scritto una follower.

Nothing really. Trump is still bat shit crazy, and the "Rona is still around. Other than that, a lot of us just gave your brother all the love yesterday because he's wonderful. Actually, we all think the whole Evans/Capuano clan is pretty awesome. — Jeannie (Sìne Sloinneadh) (@ThatPetiteGeek) September 13, 2020

Una follower si è detta maliziosamente interessata a sapere cosa hanno in comune i due Evans.

So how much you and your brother have in common cause I’m trying to see something.... pic.twitter.com/t9xfQwaDPb — Pumpkin Spiced Bae 🍁🎃🔪 (@ActressNik) September 13, 2020

Un altro ha usato il poster del film Gifted (Dotato) per dirgli "Uhm, beh, sembra che questo promo non fosse solo una pubblicità per il film in cui tuo fratello ha recitato"

Uhm, well, turns out this promo wasn't just an advertisement for the movie your brother starred in: pic.twitter.com/dRDZSlw3uw — a real beauty who knows nothing... (@iamChrisVolpe) September 13, 2020

La maggior parte gli chiede di riferire a Chris che i suoi fan lo amano: "per favore puoi dire a Chris che va tutto bene. È stato un errore in buona fede e lo sappiamo tutti. Digli che i suoi fan stanno inondando Twitter con foto di lui e Dodger (il suo cane) per nascondere le foto trapelate. Digli che lo amiamo". Chris Evans dopo l'errore non è ancora apparso sui social e i fan temono che possa averla presa male e stia passando un brutto momento.