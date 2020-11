Chris Evans: suo fratello Scott gli fa uno scherzo e lui si vendica (VIDEO)

Chris Evans è stato vittima di uno scherzo escogitato da suo fratello Scott nel Giorno del Ringraziamento, come testimonia il video condiviso sui social e seguito da un altro che mostra la vendetta dell'interprete di Captain America.

Quando ci si ritrova in famiglia per una festività, soprattutto in questi mesi in cui si rimane lontani più a lungo del solito, non esiste niente di meglio che divertirsi con i propri parenti. Lo sa bene Scott Evans che, in occasione del Giorno del Ringraziamento, ha avuto l'opportunità di condividere del tempo con suo fratello Chris, pensando bene di renderlo protagonista di uno scherzo. Scott ha deciso di immortalare il momento attraverso un video, per la gioia dei numerosi fan dell'interprete di Captain America sparsi per il mondo che hanno fatto sì che nel giro di poche ore il filmato apparso tra le stories di Instagram divenisse virale. Vediamo quindi come Chris stesse canticchiando, quando Scott si è affacciato di colpo lungo il corridoio, facendo "saltare" suo fratello che, subito dopo lo spavento, si è lasciato andare alle risate.

"Finalmente ho fatto spaventare questo ragazzo", ha scritto Scott a commento del video, aggiungendo inoltre: "E sì, anche Chris ha bisogno di slacciarsi la cintura dopo il grande pasto del Ringraziamento", ha scherzato l'attore di Before We Go riguardo il look di Chris nel giorno di festa. Ovviamente non è trascorso molto tempo prima che Chris, da bravo Avenger, si vendicasse di Scott: giusto il tempo di riprendersi e di far credere a suo fratello di aver deposto le armi ancora prima di "scendere in campo", ed ecco che l'attore di Cena con delitto - Knives Out ha ripagato suo fratello con la stessa moneta, apparendo all'improvviso mentre Scott era concentrato a guardare lo schermo del suo smartphone.

Insomma, nonostante l'atmosfera tranquilla che si intravede nei due filmati, a casa Evans non ci si annoia mai ma bisogna comunque stare attenti a girare l'angolo perché uno dei due fratelli potrebbe essere sempre in agguato!