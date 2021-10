Chris Evans e Selena Gomez stanno insieme? Il rumor impazza sul web

Sapete che ora è? L'ora del gossip, e questa volta sono Chris Evans e Selena Gomez al centro dell'attenzione. Le due note star di Hollywood potrebbero essere una coppia secondo i rumor più recenti. Ma vediamo perché i fan sembrano pensarlo.

Galeootto fu Instagram, o almeno, è stato il popolare social a dare inizio alle voci. Come? A quanto pare, come riporta anche Elle Magazine, sarebbe giunta alla pubblica attenzione il fatto che la star di Avengers abbia premuto il tasto segui (non si sa bene quando) e sia tra i follower della star di Only Murders In The Building (quest'ultima, invece, non sembra seguire a sua volta l'interprete di Captain America).

Questo, unito ai rumor (non confermati) che vorrebbero i due al lavoro su un un nuovo film insieme, e delle foto che sembrerebbero indicare la loro presenza allo stesso studio di registrazione e allo stesso ristorante (risalenti però ad altre occasioni, e non collegate tra loro) avrebbero dato adito al gossip che sta circolando negli ultimi giorni, e che sta riscontrando grande entusiasmo tra gli utenti del web.

Sono in molti, infatti, i fan dei due a sperare che i rumor siano veri, e che stiano davvero insieme.

Vero è che Selena Gomez ammise nel 2015 di avere una piccola cotta per Chris Evans, ma sono passati anni ormai, e pare che attualmente entrambi siano dichiaratamente single e concentrati sulla propria carriera, almeno pubblicamente.

Se poi la loro vita privata è in realtà a un punto diverso da quello dichiarato... Beh, non lo sappiamo. Ma le "prove" presentate finora sul web che i due attori stiano insieme non si sono rivelate tali, e anche questa volta dovremo rimandare ai posteri l'ardua sentenza.