Chris Evans paragonato a 'un attore fallito' e il video della sua reazione diventa virale

Chris Evans, durante la presentazione del suo nuovo film Sacrifice al Toronto Film Festival 2025, ha dovuto affrontare una domanda inaspettata che sosteneva avesse più di un punto in comune con l'attore fallito che interpreta sul grande schermo.

La star, apparso perfettamente in forma forse grazie alla preparazione necessaria a interpretare nuovamente Captain America in Avengers: Doomsday, è stato preso inizialmente alla sprovvista dal quesito, rispondendo poi divertito.

La domanda a Chris Evans

Al termine della proiezione di Sacrifice, che vede protagonista anche Anya Taylor-Joy, la moderatrice del Q&A ha chiesto: "Ovviamente, a prima vista, c'è una piccola sovrapposizione con la storia del personaggio, e questo potrebbe aver rappresentato parte del motivo per cui hai voluto interpretare il ruolo".

Chris Evans, dopo un'iniziale reazione sorpresa e divertita, ha quindi risposto: "Quando ho letto lo script, quello che ho visto... Mike Tyler è un personaggio che sta soffrendo, non è solo un attore e possiamo entrare in contatto su quel livello".

La star del cinema ha proseguito: "Ho visto qualcuno che era a un bivio nella sua vita in cui stava cercando di svegliarsi. Non sapeva nemmeno di essere addormentato. Era una storia su una persona che si trovava in un momento della sua vita in cui degli schemi conosciuti non stavano più funzionando e stava soffrendo. Per me era qualcosa di universale".

Cosa racconta il film

Sacrifice, diretto da Romain Gavras, ha al centro Mike Tyler, un attore fallito che cerca di ridare nuova linfa alla sua carriera durante un evento benefico. Ben presto, tuttavia, la situazione prende una svolta negativa quando viene rapito da un gruppo che si è infiltrato alla serata.

Nel cast del progetto, presentato il 6 settembre al festival canadese, ci sono anche Vincent Cassel, Salma Hayek Pinault, Sam Richardson, Charli xcx (I Want Your Sex), il rapper svedese Yung Lean al suo debutto cinematografico, Ambika Mod (One Day), Jade Croot (The Serpent Queen), Jeremy O. Harris (Emily in Paris) e la recente vincitrice del Tony Miriam Silverman (Your Friends and Neighbors).