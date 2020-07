Mark Ruffalo scrive a un bambino rimasto sfigurato per salvare la sorellina: "Sei un vero eroe"

Mark Ruffalo ha voluto inviare un messaggio a Bridger, un bambino di sei anni rimasto sfigurato dopo aver protetto la sorellina dall'attacco di un cane, lodandolo per il suo atto eroico e ricordando cosa vuol dire realmente avere coraggio.

L'intervento dell'interprete di Hulk nei film della Marvel è stato molto apprezzato online e dalla famiglia del piccolo, commossa dalle parole che la star ha scritto online.

La zia di Bridger ha raccontato online quanto accaduto il 9 luglio quando suo nipote, che ha solo sei anni, ha protetto la sorellina dall'attacco di un cane, venendo morso più volte al volto e alla testa. Bridger è riuscito a prendere per mano la piccola e correre lontano dall'animale, tenendola al sicuro. Ai genitori ha detto "Se qualcuno doveva morire, ho pensato che avrei dovuto essere io". Il bambino è stato assistito dai medici e ha ricevuto 90 punti di sutura, potendo poi tornare a casa per riposarsi. Nicole, la zia, ha quindi scritto online: "Amiamo il nostro ragazzo coraggioso e vogliamo che tutti gli altri supereroi sappiano che tra le loro fila c'è un nuovo eroe". L'obiettivo era infatti ricevere dei messaggi di incoraggiamento da leggere a Bridger, alle prese con le ferite fisiche e mentali dopo quanto accaduto.

Mark Ruffalo ha quindi scritto: "Caro Bridger, ho appena letto cosa ti è accaduto e volevo inviarti un messaggio per dirti questo... Le persone che mettono il benessere degli altri prima di se stessi sono le più eroiche e riflessive che conosco. Rispetto e ammiro davvero il tuo coraggio e il tuo cuore".

La star del Marvel Cinematic Universe ha quindi aggiunto: "Il vero coraggio non è dominare le persone o combattere contro di loro, o comportarsi da duro. Il vero coraggio è sapere cosa è giusto fare e farlo anche quando potrebbe finire per farti del male in qualche modo. Sei più uomo di molte, molte persone che ho visto o conosciuto. Con Ammirazione. Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk/Professore)".

Tra i "supereroi" che hanno voluto mandare un messaggio al bambino c'è anche Zachary Levi che ha scritto online: "Questo ragazzo è un vero supereroe. Prego per una pronta guarigione. Per favore ditegli che ora è un membro onorario della Shazamily. Spero un giorno di stringergli la mano".