Chris Evans e Alba Baptista, l'ultima interazione sui social confermerebbe la loro relazione?

La presunta relazione tra Chris Evans e Alba Baptista continua ad attirare l'attenzione dei fan. Secondo quanto rivelato da una fonte a People nei giorni scorsi, l'attore avrebbe una relazione "seria" con l'attrice portoghese e, i due, non potrebbero essere più felici.

Nei giorni scorsi, come riportato da PageSix, l'attrice ha pubblicato alcune immagini del suo nuovo film appena uscito in Portogallo. "'A Dream In Paris' debutta oggi in Portogallo!" scrive Alba Pabtista nella didascalia che accompagna la foto. "Spero che lo guardiate, è un film pieno d'amore". La risposta di Chris Evans non si è fatta attendere. L'attore ha lasciato due emoji e il suo commento ha ottenuto più di 2.400 'mi piace'.

Chris Evans e Alba Baptista, come rivelato dalla fonte, si frequenterebbero "da oltre un anno ed è una cosa seria. Sono innamorati e Chris non è mai stato così felice. La sua famiglia e i suoi amici adorano Alba". Nonostante le richieste, i rappresentanti di PageSix non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.

Alba Baptista, 25 anni, è nota per aver recitato in 'La signora Harris va a Parigi'. Figlia di un ingegnere e di una traduttrice, l'attrice portoghese, secondo quanto riferito, parla cinque lingue e si è impegnata in atti di volontariato per un orfanotrofio in Cambogia.

Le speculazioni sulla loro presunta relazione si sono fatte più insistenti dopo che Chris Evans è stato nominato l'uomo più sexy del mondo del 2022. Nell'intervista rilasciata a People, e riporta da PageSix, l'attore ha parlato di ciò che ha imparato grazie alle sue precedenti relazioni: "Passi molto tempo a imparare cosa è stato utile e cosa non lo è stato. Abbiamo tutti degli schemi, dei bagagli, dei problemi, cose che si ripetono. Quindi sono stato in grado di capire dove ho bisogno di migliorare e cosa funziona".