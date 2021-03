Chris Evans: si intravedono i tatuaggi sul petto ed i fan sui social impazziscono (FOTO)

Durante una nuova videointervista, Chris Evans si è presentato con una canotta che ha lasciato intravedere i suoi tatuaggi sul petto e questo dettaglio ha fatto impazzire i fan dell'attore sui social.

Chris Evans, che quest'anno compirà 40 anni, ha preso parte ad un'intervista insieme a suo fratello Scott che li ha visti riflettere sulla loro infanzia e sulla loro carriera. Durante la videochat con Ace Universe, Chris indossava una canotta bianca con una scollatura abbastanza bassa da lasciar intravedere i suoi tatuaggi sul petto, ovvero un'aquila sul lato destro ed una citazione di Eckhart Tolle sul lato sinistro. La citazione in questione sarebbe: "Quando perdi il contatto con la quiete interiore, perdi il contatto con te stesso. Quando perdi il contatto con te stesso, perdi te stesso nel mondo".

Ricordiamo che Chris Evans aveva già mostrato i tatuaggi che aveva all'epoca del film Puncture di Adam Kassen e Mark Kassen. Chris ha anche un tatuaggio dedicato al suo defunto amico Matt Bardsley ed uno dedicato al suo cane Dodger, ormai star del suo profilo Instagram. Ha inoltre un tattoo fatto nel 2018 con altri membri degli Avengers, ovvero Robert Downey Jr, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson e Jeremy Renner, in onore del tempo condiviso nel franchise Marvel.

Per quanto riguarda il look mostrato da Evans nella recente intervista, e quindi il fatto che si intravedessero i tatuaggi sul petto, sui social non sono mancate le reazioni entusiastiche dei fan sui social. Una persona, ad esempio, ha scritto: "I tatuaggi di Chris Evans che spuntano dalla sua maglietta sono più efficaci del vaccino Pfizer, credo", mentre qualcun altro ha twittato: "Chris Evans con una camicia a fiori, i tatuaggi che sbucano e la collana? Questo è come dovrebbe apparire il paradiso".

Alcuni fan, invece, non erano proprio a conoscenza dei tatuaggi di Evans, come testimonia il post di qualcuno che scrive "Chris Evans ha sempre avuto tatuaggi o sto impazzendo?" oppure "Scopro ora che che Chris Evans ha dei tatuaggi sul petto. Non mi sento bene".