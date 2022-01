Chris Evans potrebbe interpretare Gene Kelly in un film scritto da John Logan

Chris Evans potrebbe interpretare Gene Kelly in un nuovo film in fase di sviluppo con la guida di John Logan.

L'ex Captain America avrebbe inoltre avuto l'idea alla base del progetto e sarebbe coinvolto come produttore esecutivo in collaborazione con Rian Johnson, Ram Bergman e Mark Kassen.

Il lungometraggio, ancora senza un titolo ufficiale, dovrebbe raccontare quello che accade a un dodicenne che negli anni Cinquanta lavora negli studi della MGM e ha come amico immaginario Gene Kelly. Il giovane lavora infatti al nuovo film della star.

John Logan sarà impegnato anche come sceneggiatore dopo aver firmato film molto apprezzati come Il Gladiatore, The Aviator, Skyfall e Sweeney Todd.

Chris Evans ha già collaborato con Johnson e Bergman in occasione di Cena con delitto, rivelatosi un campione di incassi ai box office.

Tra i prossimi progetti dell'attore ci sarà The Gray Man, diretto dai fratelli Russo, che lo vedrà protagonista accanto a Ryan Gosling, Ana de Armas, Dhanush, Michael Gandolfini, Regé-Jean Page e Billy Bob Thornton.

Evans, inoltre, ha dato voce al protagonista del film animato Lightyear - La vera storia di Buzz, dedicato all'astronauta compagno di avventure di Woody in Toy Story.