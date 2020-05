Chris Evans debutta su Instagram con un post "bucolico"

Chris Evans ha compiuto ufficialmente il suo debutto su Instagram con un post privo di didascalia e dall'atmosfera bucolica: l'immagine di un albero.

La mancanza di interazione con i propri follower non ha comunque tolto l'entusiasmo ai fan della star della Marvel.

L'interprete di Captain America è uno degli ultimi Avengers a iscriversi sulla piattaforma e a condividere i propri contenuti e già in tanti si chiedono se la star abbia in programma qualche diretta live per rallegrare l'umore generale dei fan di tutto il mondo, forse con le proprie co-star del Marvel Cinematic Universe.

Nell'attesa di scoprire quali contenuti condividerà online, è possibile vedere Chris Evans nella serie In difesa di Jacob in cui ha la parte del procuratore distrettuale che dovrà decidere come affrontare una terrificante accusa che porta il figlio in tribunale, mentre Michelle Dockery interpreterà la moglie.

Il regista Morten Tyldum (The Imitation Game) è stato impegnato dietro la macchina da presa e in veste di produttore esecutivo.

Nel cast anche J.K. Simmons, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Sakina Jaffrey e Betty Gabriel.