Chris Evans compie 40 anni: gli auguri delle star Marvel a Captain America

Chris Evans spegne le 40 candeline, e le star del Marvel Cinematic Universe non potevano certo esimersi dal fare gli auguri all'interprete di Steve Rogers a.k.a. Captain America.

Dall'altra parte del mondo sono ancora le prime ore del 13 giugno, ma i supereroi (e chi li dirige) non dormono mai, così ecco che abbiamo già i primi post di auguri per il compleanno di Chris Evans da parte dei suoi colleghi Marvel. L'attore compie infatti 40 anni, e quale modo migliore di celebrare la ricorrenza se non con dei divertenti ed emozionanti post sui social?

Oltre all'affetto delle star Marvel, per l'attore di Knives Out - Cena con delitto e Snowpiercer sono arrivati anche i post dei registi con i quali ha collaborato, e quelli del grafico e illustratore BossLogic, autore di alcune dei fan poster più belli che si siano visti sui social.

"Felici 40 anni Chris Evans! Sarai sempre il numero 1 per me @chrisevans" afferma solenne Chris Hemsworth, postando una foto con... Chris Pratt.

"Buon compleanno @chrisevans, quest'anno i grandi 40! Scorrete per una sorpresa... È mezzanotte dove siamo adesso" scrivono i Fratelli Russo, postando una foto dal set di Captain America: Winter Soldier e una di Joe Russo con la maschera di Cap.

"Felici 40 anni fratello mio!!! Mi manchi @chrisevans #a6" commenta invece Renner, facendo riferimento ai 6 membri originali degli Avengers e condividendo una foto dai tour promozionali dei film.

E per finire (per ora), un throwback di BossLogic che ci ricorda chi ha il didietro più bello d'America (il che, ricordiamo, è assolutamente canon nel MCU).

"Buon compleanno @chrisevans #throwback"