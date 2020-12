Chris Evans. carriera politica in vista? "Mai dire mai"

Chris Evans ha prestato il suo volto al supereroe più amato del Marvel Cinematic Universe. Dando un'occhiata al suo profilo Twitter, però, è possibile notare quanto l'interprete faccia spesso dichiarazioni relative alla politica. Non stupirebbe, quindi, se la sua carriera si spostasse dal mondo cinematografico a quello politico. L'interprete ha contribuito alla fondazione di A Starting Point, piattaforma orientata ad alimentare il senso civico attraverso la realizzazione di video. Per questo motivo, l'attore è stato invitato a prendere parte ad una conferenza sulla tecnologia indetta da Web Summit.

Come riporta Comic Book, durante il panel virtuale, il moderatore ha chiesto a Chris Evans se abbia mai pensato a prendere parte alla vita politica in prima persona. L'attore ha risposto: "Mi sembra un lavoro davvero duro. Non so. La questione non è tanto se io senta di fare una cosa del genere. Secondo molte persone con cui ho parlato, fare il sindaco è davvero un buon lavoro. Si tratta di un lavoro complesso. Fare politica è una di quelle professioni che tutti credono di poter fare. Ho la netta sensazione che entrare nel mondo della politica voglia dire trasformarsi in una persona cinica e io non voglio perdere il mio idealismo. Non so, vorrei continuare ad aiutare in altri modi, a dire il vero".

Inoltre, Chris Evans ha anche ammesso di credere di non essere in grado di potersi trasformare in un politico di professione. L'attore ha dichiarato: "Mai dire mai, sapete, però la verità è che non credo di essere abbastanza preparato. In primo luogo, dovrei nuovamente iniziare a studiare". In occasione di un'intervista con People, Evans ha spiegato anche il motivo alla base della fondazione di A Starting Point: "Non credo che sia qualcosa di specificamente politico. Piuttosto, è come quando ci si guarda intorno e ci si interroga su come si possa aiutare gli altri. Semplicemente, essere impegnato politicamente e provare ad aiutare gli altri fa parte della mia natura. Questa piattaforma aiuta a fare qualcosa in più rispetto a condividere semplicemente tweet sulla propria bacheca".