Chris Evans, una carriera politica nel futuro di Captain America?

Chris Evans non ha mai fatto segreto delle sue idee politiche ma non ha intenzione di perseguire una carriera politica, almeno non al momento. L'interprete di Captain America nei film Marvel ha parlato anche del sito A Starting Point, la piattaforma da lui ideata atta a fornire informazione politica agli utenti del web.

"Non si tratta di avere un interesse particolare o personale nella politica. È più una questione di provare ad aiutare, e mi sembra che la politica sia una sorta di macchinario rotto che abbiamo tutti rinunciato a voler aggiustare" spiega Chris Evans in un'intervista con Cinembalend "Ma la verità è che, se ci applichiamo un minimo, questa cosa potrebbe davvero funzionare. E l'inizio sta nel essere partecipi e coinvolti. Ormai è diventato un ambiente tossico, che solo a parlarne ci si stanca, e molte persone non hanno voglia di essere coinvolte".

Bisogna dunque fare qualcosa per l'attuale panorama politico, che è segnato più dalla voglia di vincere contro i propri avversari, che quella di ascoltare e trovare un terreno comune.

Così l'attore ha pensato di dar vita a un luogo che avrebbe permesso informazione, discussione e approfondimenti in materia, eludendo dalle sue personali opinioni politiche, cercando piuttosto di andare incontro ai cittadini.

E quando gli chiedono se in futuro per lui potrebbe esserci anche una carriera come politico, l'interprete di Captain America risponde molto candidamente: "Non ne so abbastanza. Non farei mai del disservizio o mancherei di rispetto alla carica pensando di poterla gestire. Ho pensato in un qualche modo di aiutare in quella capacità, ma richiederebbe tanto studio e lavoro".