Chloë Grace Moretz e Joseph Gordon-Levitt star di White Night

Chloë Grace Moretz e Joseph Gordon-Levitt saranno i protagonisti del film White Night, un thriller che racconterà la storia del massacro di Jonestown.

Alla regia ci sarà Anne Sewitsky e le riprese inizieranno in primavera.

Il film White Night si ispirerà all'autobiografia scritta da Deborah Layton, intitolata Seductive Poison. La sceneggiatura è firmata da William Wheeler (The Ghost in the Shell).

Chloe Moretz avrà il ruolo di Layton, la protagonista della storia che verrà seguita mentre compie una scalata nella gerarchia del potere della setta People's Temple, entrando poi a far parte del gruppo che interagiva assiduamente con il predicatore cristiano socialista James Jones, la parte affidata a Joseph Gordon-Levitt.

L'uomo aveva fondato Jonestown nel 1974, in Guyana, come estensione della sua setta che si trovava a San Francisco. Il 18 novembre 1978 oltre 900 persone sono morte in uno dei più drammatici suicidi-omicidi di sempre.

FilmNation produrrà il film dopo che Ami Nauiokas e Anne Carey di Archer Gray ne hanno ottenuto i diritti.