The Powerpuff Girls: Chloe Bennet abbandona la serie live-action

L'attrice Chloe Bennet è stata costretta a dire addio alla serie live-action sviluppata come sequel di The Powerpuff Girls.

L'attrice, che aveva la parte di una delle protagoniste, sembra sia stata impossibilitata a dare la sua disponibilità per il lavoro previsto sul set, dopo che The CW ha deciso di ordinare alcune importanti modifiche alla sceneggiatura dopo la visione del pilot, a causa di altri impegni professionali stretti in precedenza.

Nel progetto che dovrebbe riportare sul piccolo schermo la storia di The Powerpuff Girls dovrebbero comunque essere coinvolte Dove Cameron e Yana Perrault e i produttori andranno prossimamente alla ricerca della terza attrice a cui affidare uno dei personaggi principali.

L'ex star di Agents of S.H.I.E.L.D. aveva ottenuto nello show intitolato Powerpuff, il ruolo di Blossom Utonium, fin da bambina l'immagine della perfezione. I traumi vissuti in passato, mentre era alle prese con le sue missioni eroiche hanno però lasciato il segno sulla sua psiche, portandola a confrontarsi con l'ansia e una vita da reclusa. Il personaggio affidato a Chloe Bennet ha l'obiettivo di ritornare a essere una leader, ma questa volta a suo modo.

Dove Cameron avrà la parte di Bubbles Utonium, il cui atteggiamento dolce da beniamina d'America è ancora percepibile ora che è adulta. Il fascino di Bubbles nasconde però una durezza e un'intelligenza interiore. La giovane è maggiormente interessata a riottenere la fama piuttosto che a salvare il mondo, ma potrebbe sorprendere gli altri e se stessa.

L'attrice di Broadway Yana Perrault interpreta infine Buttercup Utonium, la ribelle delle Superchicche che ora è più sensibile rispetto a quanto si intuisca esteriormente. Buttercup ha trascorso gli anni a nascondere la sua identità e a vivere un'esistenza nell'anonimato.

La serie The Powerpuff Girls si ispira ai personaggi creati da Craig McCracken andata in onda su Cartoon Network.