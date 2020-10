Chiedimi se sono felice, su Disney+ in streaming da oggi

Chiedimi se sono felice, amatissimo film con Aldo, Giovanni e Giacomo, arriva in streaming su Disney Plus a partire da oggi 16 ottobre!

Chiedimi se sono felice, amatissimo film con Aldo, Giovanni e Giacomo, arriva in streaming su Disney Plus a partire da oggi 16 ottobre: il lungometraggio è arrivato nelle sale nostrane il 15 dicembre 2000.

In Chiedimi se sono felice, i tre amici cercano di mettere in scena il Cyrano, ma con scarso successo, tra fughe d'amore, conquiste e litigi che sembrano insormontabili. Girato tra Cremona, Palermo Milano e Terracina il film regala una grande verità sull'amore, come citano infatti i protagonisti del film: "L'amore, quando ci si mette, sa essere davvero bastardo". Il film, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 15 dicembre 2000, ha incassato 28 milioni di euro, diventando il maggior successo commerciale del trio e diventando il dodicesimo film italiano più remunerativo di tutti i tempi.

Dopo due film esilaranti, ma ancora poco strutturati e simili a una serie di sketch ben incastrati tra loro, Chiedimi se sono felice rappresenta la maturità definitiva del trio, per messa in scena, tono ed equilibrio assolutamente perfetto tra comicità e riflessione. Impossibile dimenticare quei provini disastrosi, la cena in cui si discute di primati col pollice opponibile, la testata di Aldo a Silvana, per l'acqua gassata a garganella e la Coca Cola finita un sorso per volta.

