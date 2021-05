Chick Fight, su Prime Video in streaming da oggi

Bella Thorne e Malin Akerman salgono sul ring dell'MMA nell'action comedy Chick Fight, da oggi su Prime Video in streaming per tutti gli abbonati!

Bella Thorne e Malin Akerman salgono sul ring dell'MMA nell'action comedy Chick Fight: da oggi su Prime Video in streaming per tutti gli abbonati la pellicola che vede anche la partecipazione di Alec Baldwin.

Malin Akerman interpreta Anna Wyncomb, una donna che viene introdotta in un club segreto di combattimenti di mixed martial arts al femminile per rimettere a posto la sua caotica esistenza, ma ben presto scopre di essere coinvolta a livello personale col club molto più di quanto avrebbe mai immaginato. Nel cast troviamo un'agguerritissima Bella Thorne, Alec Baldwin nei panni dell'allenatore riluttante Jack Murphy, Kevin Connolly e Dulcé Sloan.

Chick Fight: Malin Akerman in combattimento

Malin Akerman ha deciso di accettare il ruolo di protagonista in Chick Fight perché, da grande appassionata del genere action e dei film sportivi legati ai combattimenti, sentiva che il dominio maschile era assoluto e ha voluto invertire la tendenza in un film in cui sono le donne a combattere sul ring. La pellicola, originariamente, era un progetto canadese che doveva essere girato tra Drummondville e St-Cyrille-de-Wendover in Quebec, ma alla fine le riprese hanno preso luogo in Portorico con cast e crew totalmente diversi dai progetti iniziali.

Chick Fight è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Prime Video, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.