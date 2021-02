Chicago si autoproclama Capitale mondiale della pizza: la risposta di Salvatore Esposito

Chicago è la Capitale Mondiale della Pizza: questa autoproclamazione della città statunitense ha suscitato moltissime reazioni su Twitter tra cui quella di Salvatore Esposito, il Genny Savastano di Gomorra che ha ricordato agli americani il primato di Napoli.

Da stamattina due città sono in tendenza su Twitter: Chicago e Napoli, due metropoli molto diverse e distanti geograficamente, che oggi si contendono il primato di uno dei prodotti gastronomici più amati dai partenopei e dagli italiani: la pizza. Stamattina sull'account ufficiale della città statunitense è apparso un tweet in cui si leggeva "Chicago proud to be the pizza capital of the world", ovvero Chicago è orgogliosa di essere la capitale della pizza nel mondo.

Il messaggio ha suscitato la reazione ironica di molti italiani e soprattutto dei napoletani che hanno voluto mettere le cose al posto giusto ricordando che il primato della pizza è storicamente ad appannaggio della città partenopea. Tra le risposte più simpatiche c'è quella di Salvatore Esposito, il Genny di Gomorra - La Serie. L'attore ha risposto scrivendo in inglese: "Dopo Napoli, amici americani!", Salvatore ha ricevuto moltissime risposte sia da parte degli italiani che dagli statunitensi.

L'attore è noto oltreoceano sia per il ruolo di Genny nella serie Gomorra sia per la sua partecipazione alla quarta stagione di Fargo, dove interpreta Gaetano Fadda, fratello del capofamiglia Josto Fadda. Il suo personaggio, sanguinario e spietato, arriva dall'Italia dove si è fatto un nome ammazzando gli oppositori di Benito Mussolini, soprattutto i comunisti.