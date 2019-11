Chiara Ferragni - Unposted: Chiara Ferragni sexy ed elegante all'anteprima europea (FOTO) di

Una sexy Chiara Ferragni e il marito Fedez si sono concessi all'abbraccio dei fan sul red carpet allestito per l'anteprima europea del documentario Chiara Ferragni - Unposted.

È una Chiara Ferragni super sexy quella che ha sfilato, per Chiara Ferragni - Unposted e la sua anteprima europea, sul red carpet di via della Conciliazione in compagnia del marito Fedez.

Una delle strade più belle di Roma è stata la location dell'attesissimo evento mondano con protagonista Chiara Ferragni: l'anteprima europea del documentario Chiara Ferragni - Unposted, dedicato all'influencer e imprenditrice digitale. La Ferragni ha percorso il red carpet accompagnata dal marito e per l'occasione ha indossato un lungo abito nero monospalla con tanto di vertiginoso spacco. Sotto i flash dei fotografi, Chiara si è diretta dai suoi follower, lì da ore in attesa di una stretta di mano o un abbraccio, e i più fortunati sono riusciti anche ad avere l'ambitissimo selfie.

L'occasione ha riunito moltissimi VIP, tra cui Laura Chiatti, Matteo Guerra, Ludovico Fremont e Beatrice Vendramin. Chiara Ferragni è salita sul palco prima della proiezione per dire "spero che la mia storia possa raggiungere più persone possibili e che possa incoraggiarle a credere e a perseguire i propri sogni, proprio come ho fatto io". Il documentario, di cui abbiamo parlato nella recensione di Chiara Ferragni - Unposted, è stato presentato in anteprima mondiale all'ultima Mostra del cinema di Venezia e ha ottenuto un ottimo incasso al botteghino italiano. Sarà disponibile dal dal 29 novembre su Amazon Prime Video.