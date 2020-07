Chiara Ferragni agli Uffizi: la risposta del direttore del Museo alle accuse (VIDEO)

Sulla polemica degli scatti di Chiara Ferragni agli interni degli Uffizi è arrivata la risposta del direttore del Museo, Eike Schmid. Ogni Mattina, il programma di Alessio Viola e Adriana Volpe in onda su TV8, ha chiesto quanto avesse pagato il Museo per il photoshooting: "nientè" è stata la risposta di Schmidt.

Il caso Chiara Ferragni agli Uffizi continua a tenere banco, le polemiche sono nate in seguito ad un photoshooting fatto dall'influencer all'interno del Museo per la rivista Vogue. La discussione era stata alimentata da una fotografia della Ferragni, davanti alla Nascita di Venere di Botticelli, condivisa sui social del museo. Alessio Viola oggi aveva in collegamento il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt e lo scrittore Christian Raimo. "La domanda che voglio fare al direttore è solo sapere quanto ha pagato la Ferragni, se ha pagato, per avere gli Uffizi come location per un servizio su Vogue", ha chiesto lo scrittore.

Eike Schmidt ha risposto prontamente: "Molte location vanno a ruba per avere persone famose, invece noi non abbiamo pagato niente. Addirittura abbiamo incassato, esiste una legge dello Stato che impone il pagamento". Raimo vuole sapere quanto ha pagato Vogue per avere la location, ma il direttore, senza dare una cifra esatta, precisa che ci sono parametri che sono uguali per tutti "Avviene regolarmente, lo può fare anche lei, se viene qua per dieci minuti paga una cifra. Pagano tutti le stesse cifre. Dipende dal tempo in cui si sta nei Musei e e se fanno delle foto o meno. Sono fattori che vengono calcolati da un apposito dipartimento".

Una risposta che ha soddisfatto il conduttore ma non Christian Raimo che poco dopo su Twitter ha scritto: "Dieci giorni di polemica e non sappiamo quanto @vogue_italia abbia pagato per lo shooting di @ChiaraFerragni a @UffiziGalleries? I dati di + 27% sono più bassi della media degli altri musei italiani nello stesso weekend (35%). Ferragni fa bene il suo mestiere, Eike Schmidt meno".