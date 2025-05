Chiara Ferragni chiude con Tronchetti Provera, che torna dall'ex Nicole Moellhausen: perchè sarebbe finita

Finita la relazione tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera: lui è stato paparazzato con l'ex moglie Nicole Moellhausen. A gravare sulla storia d'amore non solo l'antipatia della mamma di lui per l'imprenditrice digitale...

La voce circolava già da qualche giorno, il servizio del settimanale CHI l'ha solo confermata: tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera è finita. Certo non nel migliore dei modi, perchè il manager Pirelli è già stato beccato con l'ex moglie, Nicole Moellhausen, in un weekend in Liguria, a scambiare chiacchiere e quello che ha tutta l'aria di essere un tenero bacio.

Tronchetti Provera aveva raggiunto sua madre al mare insieme ai tre figli, nati dal matrimonio con Nicole Moellhausen. Il weekend ha preso decisamente un'altra piega, assai più romantica, quando a Paraggi è arrivata anche l'ex, con cui aveva già formalizzato il divorzio nel 2023. Come il servizio di CHI ha documentato, dal venerdì alla domenica tra i due è stato un crescendo di piccole attenzioni e avvicinamenti, sfociati poi in quel bacio rubato in macchina.

La fine della relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Quanto documentato dalle immagini mette definitivamente la parola fine alla relazione del manager con Chiara Ferragni, che era iniziata dopo la scorsa estate (e dopo il flirt di lei con Silvio Campara), e che, tra alti e bassi, è andata avanti fino ad aprile.

La prima vera lite, si racconta, era già avvenuta a febbraio, con il caso della famosa foto su Instagram fatta a casa Tronchetti Provera a Saint Moritz, che pare abbia fatto arrabbiare la madre di lui oltre ogni dire.

Perchè non solo la facoltosa famiglia di imprenditori ha sempre nutrito un grande affetto per Nicole, ma non ha neppure mai nascosto una certa avversione per Chiara Ferragni, che si è concretizzata nell'imposizione di rimuovere proprio quella foto casalinga da Instagram.

Dunque è stata la poca simpatia della mamma di Giovanni Tronchetti Provera a mettere fine alla relazione del figlio con l'imprenditrice digitale? No, o almeno non solo.

Come svelato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, a gravare sul rapporto è stata soprattutto l'indecisione di lui rispetto a una richiesta precisa della Ferragni: la convivenza. "Tronchetti Provera - Ferragni: i retroscena di una separazione finita male" scriveva Parpiglia già una settimana fa. "I due rimangono in silenzio, e noi, con le nostre notizie, confermiamo la rottura: la non convivenza e l'indecisione di lui ne sono la causa principale".

E sembrano una conferma della rottura le parole (e le lacrime) dell'imprenditrice digitale nell'ultima puntata del podcast della sorella Valentina Ferragni, pubblicata un giorno fa, in cui Chiara parla di amori "tossici" e del periodo molto difficile della sua vita, cominciato con l'inchiesta denominata "Pandoro gate" che la vede indagata per truffa.