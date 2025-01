"Chiara Ferragni ha frequentato Achille Lauro, ma...": nuove indiscrezioni sui tradimenti degli ex Ferragnez

Il gossip impazza. Se finora sulla (ex) coppia dei Ferragnez è intervenuto Fabrizio Corona, adesso è il turno di Alessandro Rosica. Nessuna esternazione invece da parte di Fedez.

Dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona nel suo canale YouTube, la risposta di Chiara Ferragni e la contro-replica di Corona, interviene anche l'influencer Alessandro Rosica, il quale conferma il gossip di Corona sulla storia con Achille Lauro.

Alessandro Rosica conferma la storia Ferragni-Lauro

Attraverso una serie di storie Instagram, Rosica ha scritto che che era stato lo stesso Fedez a dirglielo con tutti i dettagli del caso. La Ferragni avrebbe partecipato a una festa a causa di Lauro, rimanendo lì per tutta la notte. Aiutata e coperta dalle sue amiche, i due si sarebbero frequentati per qualche giorno.

Chiara Ferragni ha tradito Fedez con Achille Lauro? L'accusa di Fabrizio Corona: "Te lo sei scop*to

Fedez avrebbe poi scoperto la cosa in una chat di WhatsApp, per poi chiederne conto al collega stesso. A quel punto non solo Fedez avrebbe interrotto i rapporti con Lauro, con cui aveva firmato il tormentone Mille insieme a Orietta Berti, ma anche con le amiche della moglie. "Ma cosa si aspettava? L'ha sempre tradita", conclude Rosica, per poi aggiungere: "Ecco la verità. E io non vi rubo soldi come fa quel parassita della società di Corona che romanza e falsifica il 90% della verità".

Fabrizio Corona minaccia nuove rivelazioni

Intanto, Corona ha annunciato un nuovo capitolo della saga: "Racconterò la mogliettina perfetta che sei, quante stron*ate racconti da 15 anni. Tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l'amore reale che hai vissuto tradento costantemente", ha scritto in una storia riferendosi alla Ferragni. A partire, appunto, proprio da Achille Lauro.

Ricordiamo infine, che proprio ieri Chiara Ferragni è stata rinviata a giudizio per truffa aggravata. Fedez invece, è in procinto di partecipare a Sanremo 2025.