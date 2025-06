Chiara Ferragni: il pandoro-gate diventa una traccia per la maturità (ma non in Italia)

Lo scandalo del pandoro-gate che ha travolto Chiara Ferragni non ha solo cambiato gli assetti della figura dell'influencer a livello globale, ma è anche finito tra i temi dell'esame di maturità, anche se non in Italia.

Quella che doveva essere solo un'inchiesta giornalistica - nata dal fiuto di Selvaggia Lucarelli - in poco tempo è diventata un vero e proprio scandalo che ha travolto la vita professionale e privata di Chiara Ferragni. Ora il pandoro-gate, che da "semplice" errore di comunicazione si è trasformato in una possibile truffa aggravata, diventa anche una traccia per l'esame di maturità.

Chiara Ferragni: il pandoro-gate come tema a scuola ma in Tunisia

Chiara Ferragni

A rilasciare la notizia che, poi, ha fatto subito il giro della rete, è la pagina Facebook di Lyceena. E' un profilo tunisino che, di solito, si occupa di temi legati alla scuola e all'istruzione. Ed è stato quel profilo a segnalare che Chiara Ferragni e la sua brutta avventura sono state scelte come traccia per il tema di maturità. Non per un tema che ricostruisce tutta la storia del pandoro-gate, ma per analizzare gli eventi da un punto di vista critico.

Il tema in questione prende alcune parti da un articolo che è stato pubblicato a gennaio del 2024 da The Guardian. Il componimento è in lingua inglese ed è stato inserito nella sezione di economia e, come riporta il profilo Facebook, la traccia è stata proposta dal ministero tunisino dell'Educazione all'esame di maturità che è in svolgimento proprio in questi giorni.

Una notizia che fa sorridere ma che fa anche pensare. Al netto di tutte le chiacchiere che sono state costruite su Chiara Ferragni, la scelta di parlare di lei e del suo caso giudiziario in un tema di maturità, fa intuire quanto sia ancora forte la sua fama (e la sua conseguente caduta). E il caso mediatico, per arrivare fino in Tunisia, fa capire come il pandoro-gate ha avuto per davvero una rilevanza mondiale (e non solo nei nostri confini).