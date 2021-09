Chiara Ferragni risponde a Pio e Amedeo dopo l'intervento di Fedez: "Simpatici come..."

Chiara Ferragni ha risposto a Pio e Amedeo inserendosi nella disputa tra Fedez e il duo pugliese: l'influencer ha commentato il post di una pagina Instagram provocando una nuova risposta da parte dei due.

Forse siamo solo all'inizio di una guerra social tra Pio e Amedeo e i Ferragnez, il primo ad accendere la miccia è stato il duo pugliese sul palco del Seat Music Awards, accusando Fedez di mentire sulle presunte censure durante l'intervento del Primo Maggio. Oggi Chiara Ferragni, rispondendo ad un post di Trash Italiano, ha scritto: "Simpatici come...finite voi la frase", riferendosi proprio ai due comici.

Pio e Amedeo, che in passato, durante la loro trasmissione Emigratis, sono stati ospiti a 'scrocco' dei Ferragnez a Los Angeles, hanno replicato "Simpatici come quelli che si lanciano l'insalata nei supermercati di notte ridendo a crepapelle o come quelli che fanno l'elemosina sgommando col Lamborghini in faccia ai poveri? e come si fa a raggiungerlo questo livello di simpatia? Troppo divertente, in effetti".

Pio e Amedeo, che non si capisce per quale ragione abbiano voluto rivangare le polemiche nate con il concertone del primo maggio, in piena notte hanno fatto una serie di storie prendendo di mira ancora una volta il rapper. Il duo ha detto di esserci rimasto male perché accusati di fare della comicità che incita alla violenza. Poi, non avendo grandi argomentazioni, hanno preso in giro Fedez e la sua attività commerciale legata alla vendita di smalti, sostenendo che il rapper alimenta la polemica solo per fini commerciali, una polemica, ricordiamo ancora, cominciata in questo caso da loro.