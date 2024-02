Chiara Ferragni a Che tempo che fa domenica 3 marzo ma il Codacons annuncia la diffida

Che tempo che fa ha annunciato via social che Chiara Ferragni sarà ospite domenica 3 marzo. La cosa però non ha suscitato reazioni positive, nè tra i possibili spettatori, che hanno commentato in massa sulle pagine della trasmissione, nè al Codacons, che ha annunciato un diffida per il Nove.

Il Codacons minaccia Che tempo che fa

Il Codacons non ci sta e si chiede quello che un po' tutti ci siamo chiesti: se Chiara Ferragni è sotto inchiesta per truffa aggravata per il caso pandoro-gate, come è possibile invitarla per un'intervista senza contraddittorio? Nella nota diramata dall'associazione si legge: "Il Codacons presenta oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l'ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l'influencer sul caso del pandoro-gate. Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d'urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione".

E prosegue: "Appare di per se inaccettabile che una rete televisiva dia enorme spazio a un soggetto sotto indagine da parte della magistratura per reati gravissimi contro i cittadini, un vero e proprio insulto da parte di Fabio Fazio e Nove agli italiani".

Al momento nè il conduttore nè la rete hanno risposto agli attacchi del Codacons, ma è comèrensibile come non vogliano certo perdere un'occasione così ghiotta proprio nel momento in cui la notizia della presunta separazione dei Ferragnez ha fatto il giro di mezzo mondo.