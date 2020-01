Chiara Ferragni: password dei Ferragnez finite online per errore? Tra i fan scoppia il caos (FOTO)

Chiara Ferragni ha pubblicato le password dei Ferragnez per errore su Instagram? L'influencer sarebbe incorsa in questa clamorosa gaffe in una delle sue innumerevoli storie sul social, la foto è stata cancellata ma ha suscitato l'ironia degli utenti e più di qualche polemica.

Chiara Ferragni posta continuamente foto e video sue e della sua famiglia. Ieri in una delle sue storie su Instagram ha pubblicato una foto del figlio Leone che giocava con un tablet. L'imprenditrice digitale ha ben 18 milioni di follower e ad alcuni di questi non è sfuggito un piccolo particolare: sul tablet era visibile un documento con delle scritte, secondo le voci che corrono sulla rete si trattava delle password degli account dei Ferragnez.

Pensavo avessero toccato il fondo con la figura di 💩 al Carrefour, invece abbiamo i profili fake per insultare sui social, ma complimenti, che bella famiglia di disagiati #ferragnez pic.twitter.com/3XIltTm6C4 — GattaSulTetto (@GattaSulTetto) January 3, 2020

La storia è stata prontamente cancellata ma era già stata condivisa migliaia di volte, molti utenti hanno fatto degli screenshot e quindi, come tutto quello che viene pubblicato dalla coppia, è diventata virale. Nel documento erano presenti anche altre password, quella che è saltata agli occhi dei follower è stata quella di @63camilla, estremo difensore della coppia. Molti hanno pensato che l'account fosse l'ennesimo fake dei Ferragnez, ma Chiara ha provato a smorzare la polemica pubblicando un post in cui ha tentato di spiegare la situazione: "Ragazzi, oggi ho pubblicato per sbaglio Leo che giocava con l'Ipad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account Facebook, Apple, Instagram e Twitter". Il post prosegue così: "Le password sono state tutte cambiate ma naturalmente c'è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. 'I figli so' pezzi 'e core'"!". Molti follower non credono alla sua spiegazione e continuano a pensare che la coppia gestisca una serie di account fake che servono a difenderli dagli haters.