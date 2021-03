Chiara Ferragni di nuovo mamma: è nata Vittoria

Chiara Ferragni ha partorito: è nata Vittoria, secondogenita dell'imprenditrice e di Fedez. L'annuncio è stato dato dai genitori con un post su Instagram dove hanno condiviso la foto della piccolina. Come il fratello Leone, anche Vittoria ha il doppio cognome Lucia Ferragni.

Chiara Ferragni e Fedez hanno condiviso sui rispettivi profili di Instagram la notizia della nascita della sorellina del piccolo Leone, il primogenito della coppia. La caption scelta dai genitori è la stessa, la data, 23 marzo 2011, accompagnata dalla scritta: "la nostra Vittoria". Nella foto si vede Vittoria in penombra, illuminata solo da una piccola luce, mentre Fedez e Chiara l'accarezzano.

La fashion blogger a ottobre aveva annunciato su Instagram di essere incinta con un video in cui Fedez mostrava l'esito del test di gravidanza. Le tappe della gravidanza sono state scandite da divertenti video pubblicati sul social, come quando lo hanno detto per la prima volta alle famiglie o come quando, dopo la prima ecografia, hanno scritto su Instagram "La nostra famiglia si allarga", con il piccolo Leone con in mano la stampa dell'ecografia.

Vittoria, il nome scelto dai Ferrganez, era circolato dopo la prima serata di Sanremo 2021 quando Fedez aveva indossato una giacca dove erano impresse le iniziali dei quattro componenti della famiglia, F di Federico, C di Chiara, L di Leone e V, appunto di Vittoria, come avevano supposto tantissimi fan che ora stanno inondando di complimenti e felicitazioni i due genitori.