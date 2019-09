Chiara Ferragni: "Leonardo DiCaprio è stato il mio primo idolo, sogno ancora un autografo"

Chiara Ferragni ha un sogno nel cassetto: l'autografo di Leonardo DiCaprio. A confessarlo è stata lei stessa durante la presentazione, a Venezia 2019, del docu-film sulla sua vita.

Perchè puoi chiamarti Chiara Ferragni, essere la regina dei social e una delle imprenditrici digitali più influenti al mondo, presentare un film alla Mostra del cinema di Venezia sulla tua vita (trovate qui la nostra recensione di Chiara Ferragni - Unposted) ma avere un desiderio che giace ancora lì, non esaudito, fin dall'adolescenza: stringere la mano a Leonardo DiCaprio. "Il mio primo idolo è stato Leonardo DiCaprio, dai tempi di Titanic. Anche nel film si vedono a Cremona, nella mia cameretta, i ritagli di giornale su di lui, i tatuaggi trasferibili..." ha raccontato la stessa Ferragni durante un'intervista in Laguna. Semplice, si dirà, basterà combinare un incontro a Los Angeles, perchè in fondo lei è Chiara Ferragni, impossibile che DiCaprio non abbia mai sentito il suo nome. La parte incredibile di questo racconto è proprio qui: Chiara in realtà ha già avuto modo di incontrare il suo primo idolo ma è stato proprio lui a rifiutarle la cortesia. "Nel 2013 l'ho visto a Cannes, io e la mia amica ci siamo avvicinate per una foto e un autografo ma non ce l'hanno fatta fare".

Unico aneddoto stridente, anche se simpatico, in una giornata da incoronare, per l'influencer di Cremona, che si è presentata sul red carpet davanti a migliaia di flash insieme all'inseparabile marito Fedez, bellissima nel suo abito blu notte firmato Dior. Davanti alla lunghissima fila di spettatori e curiosi accorsi solo per vederla, una Chiara Ferragni emozionatissima ha così debuttato da protagonista al Festival di Venezia, con un documentario che sta già facendo discutere, ma che sarà un sicuro successo in sala, dove arriverà il 17, 18 e 19 settembre, mentre i biglietti stanno già andando a ruba, come ha annunciato Rai Cinema.