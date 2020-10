Chiara Ferragni incinta del secondo figlio: il tenero annuncio social

Chiara Ferragni è incinta del secondo figlio: l'annuncio che i fan attendevano da giorni è finalmente arrivato, naturalmente via social, e nella forma più tenera possibile, con il piccolo Leone che tiene in mano la prima "foto" del futuro fratellino e sorellina.

Certo i suoi follower lo sospettavano da un po': Chiara Ferragni appariva davvero raggiante da qualche settimana e a qualcuno era sembrato strano che tendesse a coprire spesso il ventre nelle ultime foto. Anche se l'indizio in più era stato l'aver declinato l'invito alle sfilate della settimana della moda di Milano.

Quanto annunciato pochi minuti fa dà quindi ragione ai fan che ancora una volta ci avevano visto lungo.

Per Chiara Ferragni e il marito Fedez, che ha naturalmente condiviso il lieto annuncio sui propri social, ancora con la complicità di Leone, si tratta del secondo bambino (o bambina: c'è chi infatti sostiene che tutto quel rosa apparso in casa loro ultimamente, dai capelli del rapper fino agli ultimi completi sfoggiati da Chiara, possa essere una chiara spia sul sesso della nascitura). Nel 2018 infatti l'influencer e imprenditrice digitale ha dato alla luce Leone, diventato in poco tempo non solo la star di casa ma anche, naturalmente, dei social.

Attivissimi durante gli ultimi mesi, i più difficili per il nostro Paese vista la complessa situazione sanitaria, con raccolte fondi e campagne di sensibilizzazione alla prudenza e all'uso di tutte le precauzioni, Chiara Ferragni e Fedez avevano parlato a lungo, in recenti interviste, del desiderio di allargare la famiglia, proposito che li aveva spinti a lasciare, pare definitivamente, la California per trasferirsi a Milano in pianta stabile, così da avere sempre vicini gli affetti più cari. A cui molto presto se ne aggiungerà un altro.