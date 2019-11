Chiara Ferragni, un hater insulta la famiglia su Instagram: scatta la denuncia

Chiara Ferragni ha fatto partire la denuncia contro un hater che su Instagram l'ha insultata pesantemente coinvolgendo anche il figlio Leone e tutta la famiglia. La fashion influencer nelle sue storie ha pubblicato il messaggio che la ricopriva di insulti immotivati.

Chiara Ferragni in questi giorni è a New York per presentare anche oltreoceano il film documentario basato sulla sua vita (qui la nostra recensione di Chiara Ferragni - Unposted), e naturalmente l'occasione è buona per pubblicare foto della Grande Mela o di sé stessa, per esempio nuda sul letto e coperta solo da un peluche.

L'influencer ha su Instagram più di 17 milioni di follower, questi hanno fatto la sua fortuna facendole costruire dal niente un impero, ma tra essi si annidano i famosi haters che spesso servono alla causa alimentando polemiche e facendo crescere i numeri dei post, ma altre volte superano il limite. Il 2 settembre Chiara ha pubblicato su Instagram alcune foto in occasione del 58esimo compleanno della madre. Una follower ha postato sotto una di queste un commento un tantino esagerato, oltrepassando i limiti della decenza scrivendo: "famiglia di drogati. Basta drogati di merda. Droghi un sacco di adolescenti insicuri che merda. Fai il test di hiv al tuo marmocchio e smettila di abusare dei minuti, pedofila".

L'accusa di pedofilia e l'insulto al figlio Leone hanno scatenato la reazione di Chiara Ferragni che ha risposto così "ti arriverà una denuncia a breve. Pensa due volte prima di scrivere certe cose" e dalle parole è passata ai fatti, rivolgendosi ai suoi avvocati.

Nei giorni scorsi, nel corso di un'intervista a SkyTg24, la Ferragni aveva proposto la richiesta del documento per l'iscrizione ai social, precisando "questa potrebbe essere una delle soluzioni anche se che il fenomeno degli haters purtroppo c'è e ci sarà sempre".

Sulla caso della denuncia, però, il giallo corre su Instagram: l'hater in questione, infatti, ha pubblicato una serie di screenshot e un lungo post in cui spiega che quella del provvedimento disciplinare a suo carico sarebbe solo una fake news, poichè non è stata raggiunta da nessuna lettera o mail con avvisi giudiziari. A suo dire Chiara Ferragni, Loredana Lecciso e altri personaggi starebbero solo utilizzando dei commenti - non si chiarisce se falsi o no - per farsi pubblicità - ma ne hanno bisogno? - e lucrare sulle fake news. Ma qui il problema non era il contenuto dei commenti piuttosto della veridicità o meno della conseguenza più ovvia?