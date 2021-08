Chiara Ferragni e Fedez in Sardegna: la foto hot su Instagram e i commenti scatenati

In vacanza in Sardegna, Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato alcune foto hot su Ingram: i fan si sono scatenati con commenti sull'estate bollente dei Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato su Instagram le loro foto bollenti dalla Sardegna: i fan della coppia si sono scatenati su Instagram commentando l'estate bollente dei Ferragnez in vacanza sulla Costa Smeralda, tra Porto Cervo e l'arcipelago de La Maddalena.

Chiara Ferragni e Fedez sono partiti per la Sardegna destinazione Porto Cervo, la Royal Couple italiana, secondo Gallura Oggi, ha affittato "Una villa lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri", all'interno c'è una piscina, un campo da basket, fitness e tutti i comfort, al costo di circa 3.500 euro a notte.

I Ferragez stanno pubblicando numerosi post, documentando la loro vacanza sui social, ma uno in particolare ha attirato l'attenzione dei follower. La coppia da Porto Cervo ha puntato verso La Maddalena e nella foto pubblicata dal magnifico arcipelago sardo Chiara è avvinghiata al marito, seduta sulle gambe di Fedez mentre sta per baciarlo.

I fan dell'imprenditrice digitale e del rapper si sono scatenat e i commenti al post condiviso da Chiara sono migliaia. "Siete l'amore ragazzi" ha scritto un follower e ancora "siete bellissimi". Alcuni dei commenti sono scritti in spagnolo ed inglese, la Ferragni ha follower in tutto il mondo. Molti hanno scherzato sull'estate bollente della coppia prevedendo l'allargamento della famiglia e l'arrivo di un terzo figlio. "daje col terzo Federì" ha scritto un fan del rapper e ancora "E niente, partiti in 4 tornano in 5".