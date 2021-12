Chiara Ferragni e Fedez positivi al Covid: “Leone e Vittoria stanno bene"

Chiara Ferragni e Fedez sono positivi al Covid: la notizia è stata diffusa dai diretti interessati attraverso un post su Instagram. I Ferragnez hanno annunciato anche che i loro figli, Leone e la piccola Vittoria, sono risultati negativi al molecolare.

Chiara Ferragni e Fedez nel video indossano la mascherina ffp2, soprattutto per proteggere Leone e Vittoria, come dicono loro stessi "restiamo con le mascherine in casa per tutelarli". Il primo a prendere la parola è stato Fedez "come potete facilmente intuire io e la Ferri siamo positivi". A fargli eco la moglie "ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare, il cui risultato è arrivato adesso e io e Fede siamo positivi. I bambini non si sa come ma sono negativi".

Fedez ha sottolineato che fortunatamente sono asintomatici e che in questo momento pensano solo al bene dei bambini "per tutelare loro dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno e non possiamo mantenere più di tanto una distanza con i bambini dovendoli accudire. Una situazione un po' così, fortunatamente noi siamo asintomatici, stiamo bene. La nostra priorità adesso è che i bambini stiano bene, quindi speriamo che continui così. So che molti di voi sono nella stessa situazione, sosteniamoci a vicenda e facciamoci compagnia".

Chiara Ferragni ha registrato un altro video dalla camera da letto, specificando che è l'unica stanza in cui possono evitare di indossare la mascherina. L'imprenditrice digitale ha chiesto consiglio ai genitori che si sono trovati nella loro stessa situazione, ovvero essere positivi al virus e avere figli negativi da accudire.

Parallelamente ai messaggi di solidarietà pubblicati sui social c'è da sottolineare la vergognosa esultanza di molti no-vax, felici che due dei più famosi promotori della campagna a favore del vaccino siano stati contagiati dal virus.