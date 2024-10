Chiara Ferragni e Fedez vicini al divorzio: la cifra chiesta per il mantenimento, l'affido di Leone e Vittoria

L'accordo di divorzio per Chiara Ferragni e Fedez sembra sempre più vicino. Il nuovo numero di Chi in edicola ha svelato nuovi dettagli sulla separazione, pubblicando anche delle foto scattate negli ultimi giorni dell'imprenditrice insieme alla mamma, Marina Di Guardo, appena fuori dall'ufficio dei suoi avvocati. Nonostante il momento professionale non buono, sembra che i due ex vogliano ora fare di tutto per accelerare un accordo, e sembra anche che abbiano rivisto i termini per l'affido dei due bambini.

L'accordo di separazione: cosa avrebbe chiesto Chiara Ferragni

Fino a qualche settimana fa sembrava che i due piccoli nati dal matrimonio del rapper e dell'influencer, Leone e Vittoria, sarebbero rimasti a vivere con mamma Chiara Ferragni nel lussuoso attico di City Life, vedendo papà Fedez solo a weekend alterni.

Il gossip di giornata, invece, parla di accordi diversi tra i due ex, che starebbe lavorando con gli avvocati per definire i termini di un affidamento congiunto dei piccoli.

Rispetto alle spese da sostenere, invece, anche quelle dovrebbero essere ripartite in parti uguali, con Fedez che si sarebbe offerto di far fronte agli extra, come iscrizione a scuola, spese sportive e spese mediche.

Non ci sono ulteriori dettagli invece rispetto all'assegno di mantenimento: si vociferava di una cifra intorno ai 20.000 euro al mese, tanto Chiara Ferragni avrebbe chiesto all'ex marito, ma alla luce delle novità sull'accordo di separazione, si tratta di numeri che dovranno evidentemente essere rivisti.

I guai con la legge degli ex Ferragnez

La scorsa settimana sono state chiuse le indagini sul caso pandoro e sulle uova di Pasqua benefiche. Il risultato? Chiara Ferragni è ufficialmente accusata di truffa aggravata, e se gli avvocati che la assistono si sono detti certi di una risoluzione in tempi rapidi e con risultati positivi per la loro cliente, la verità è che, dallo scorso dicembre, la fortuna di una delle influencer più conosciute al mondo si è decisamente ribaltata.

Le cose non vanno meglio a Fedez, che si è chiuso in un vistoso silenzio social da quando Christian Rosiello e Luca Lucci sono stati coinvolti nell'inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan. Uno era la sua guardia del corpo, finito sotto i riflettori in occasione del pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino, a cui ha assistito e partecipato anche il rapper. L'altro, ora in carcere, è stato in diverse occasioni un importante interlocutore per affari non andati poi in porto. Le testimonianze, le telefonate e le chat hanno reso pubblico il rapporto molto stretto tra Fedez e Lucci, e, secondo alcuni bene informati, sarebbero proprio i possibili guai giudiziari all'orizzonte a spingere il rapper a velocizzare gli accordi con la ex moglie.