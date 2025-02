Chiara Ferragni posa per Elle Romania: è la prima copertina di moda dopo il divorzio da Fedez e Pandoro gate

Chiara Ferragni riabbraccia il mondo della moda, posando sulla nuova copertina di Elle Romania. L'imprenditrice digitale si è appena lasciata alle spalle un anno particolarmente complicato, dalla vicenda Pandoro Gate alla separazione dall'ex marito Fedez.

Adesso sembra che finalmente Chiara Ferragni sia pronta a voltare pagina, riprendendo in mano la propria vita. Infatti, la sua storia d'amore con Giovanni Tronchetti Provera, nonostante qualche indiscrezione negativa, sembra proseguire a gonfie vele.

Chiara Ferragni protagonista della copertina di Elle Romania

L'imprenditrice digitale è stata scelta dalla rivista Elle Romania come protagonista della nuova copertina. Sono dieci gli scatti realizzati dal fotografo Nicholas Fols. Chiara Ferragni appare con un look chic e rock, curato dallo stilista Salvatore Pezzella.

Sulla copertina possiamo vedere Ferragni con pantaloni di pelle marroni e reggiseno a triangolo nero. Nelle altre immagini spiccano trench abbinati a collant in pizzo, giacche di pelle, trasparenze e pellicce, rigorosamente eco. Ferragni torna con i capelli lunghi e mossi, affidandosi ad Andrea Missiti. Il make up, come di consueto, è stato curato da Manuele Mameli che ha realizzato un look molto naturale.

Un rilancio in piena regola, insomma, "prefetizzato" per così dire dalle dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli, che, ospite a Verissimo, ha detto di provare empatia per l'imprenditrice digitale. Le sue parole hanno suscitato diverse polemiche, soprattutto perché a sollevare tutto il Pandoro gate era stata proprio un'inchiesta della giornalista.

Ad ogni modo, la Lucarelli** ha voluto precisare che il suo non è stato certo un passo indietro e sul suo profilo Instagram ha scritto un post nel quale ha chiarito le sue dichiarazioni, ribadendo che Ferragni ha sbagliato ma è ora di guardare oltre e che se la sua strategia è di fare vacanza tutto l'anno, ha il diritto di compiere le scelte che vuole.