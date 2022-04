Chiara Ferragni e Fedez portano Fabrizio Corona in tribunale: ecco perchè

Fabrizio Corona finisce di nuovo in tribunale: Chiara Ferragni e Fedez l'hanno denunciato per diffamazione.

Chiara Ferragni e Fedez si scontreranno con Fabrizio Corona in tribunale: i Ferragnez furono definiti 'ebeti' dall'ex fotografo dei divi. Nonostante il parere della Procura di Milano, che aveva chiesto l'archiviazione, il GIP Chiara Cipolla ha ordinato al Pubblico Ministero di riformulare l'imputazione. Corona, come racconta il Corriere della Sera, sarà processato per diffamazione.

Fabrizio Corona nel 2019 rilasciò un'intervista in cui, oltre ad altri personaggi del mondo dello spettacolo, se l'era presa con Chiara Ferragni e Fedez. L'ex paparazzo, in quell'occasione, parlò della coppia definendoli "ebeti". Corona, inoltre, ipotizzò che i Feragnez avessero programmato, per motivi editoriali, il sesso della prossima figlia. Chiara in quei giorni era incinta e da lì a qualche mese sarebbe nata la secondogenita Vittoria. Il Pubblico Ministero aveva archiviato la denuncia perché "si trattava di espressioni talmente generiche e grossolane e pertanto frutto di personali e provocatorie supposizioni da non avere contenuto diffamatorio", riporta il quotidiano milanese.

La decisione del Pubblico Ministero è stata ribaltata dal Gip che ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Gabriele Minniti, legale di Chiara Ferragni, e Andrea Pietroluzzi, legale di Fedez. Il giudice ha sostenuto che le parole di Corona sono "un epiteto riferito alla loro persona del tutto gratuito". Per quanto riguarda le illazioni di Fabrizio Corona sulla piccola Vittoria, il giudice ritiene che riguardino la "sfera privata e non collegata al ruolo di rilevanza sociale rivestito" da Chiara e Fedez.

L'avvocato di Corona aveva chiesto di rigettare l'istanza perché le parole usate da Corona sono da considerare "iperboli espressive", sostenendo che fanno parte dell'intercalare quotidiano. Per il giudice, al contrario, "l'abitudine alla volgarità e alla scurrilità non elide il contenuto offensivo delle parole ma anzi lo amplifica " aggiungendo "ridimensionare atteggiamenti come quelli denunciati in grossolane provocazioni proprie del personaggio televisivo, non fa altro che legittimare (...) comportamenti offensivi destinati a moltiplicarsi e a ripetersi".

Lo scorso gennaio contro Fabrizio Corona era partita un'altra denuncia da parte di Fedez, l'ex fotografo, tuttora in detenzione domiciliare, aveva deriso, attraverso una storia di Instagram, l'ultimo lavoro discografico del rapper. In quell'occasione Fabrizio aveva scritto la parola "archiviata", riferendosi alla decisione della Procura di Milano, prima che la stessa fosse ribaltata dal GIP.