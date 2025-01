Chiara Ferragni di nuovo nell'occhio del ciclone: foto rubate postate su Instagram, la rabbia dei follower

Dopo un 2024 da dimenticare, anche questo 2025 non sembra essere iniziato sotto i migliori auspici per Chiara Ferragni, costretta a rilanciare la propria immagine di influencer dopo gli scandali recenti e la burrascosa separazione da Fedez.

Nelle ultime ore, infatti, l'infleuncer di fama mondiale ha postato una serie di scatti, tra cui uno in cui all'apparenza la ritraeva con la figlia in braccio intenta a camminare per le strade di negozi. Solo che i followers più attenti si sono resi conto che quella ritratta nella foto (dove il soggetto appare ovviamente di spalle) non è Chiara Ferragni!

Tutto è iniziato con la condivisione dell'ennesimo post su Instagram, un carosello fotografico con cui Ferragni ha voluto celebrare i traguardi passati anticipando un futuro migliore: "Che le guerre che hai combattuto in passato possano essere le vittorie che celebrerai in futuro", si legge in didascalia, a corredo di 20 scatti di varia natura, da selfie in primo piano a foto di lei da bambina.

Le legittime proprietarie delle immagini e la rabbia dei followers

Tuttavia, quella che a prima vista poteva sembrare una foto di spalle di Chiara insieme alla figlia Vittoria si è rivelata essere un fotogramma tratto da un video condiviso il 30 dicembre scorso da Iris De Richemont, una donna di Parigi con 4.914 follower su Instagram.

Un'altra foto, quella di una tenda montata in un bosco con suggestivo fuoco acceso in primo piano, non è frutto dell'esperienza vissuta da Ferragni. La foto in questione arriva da Genelle Seldon, influencer statunitense da 437mila follower su Instagram, da lei condivisa lo scorso settembre.

Inevitabile la rabbia dei followers, che hanno commentato: "Perché prendi le foto di un'altra influencer e le posti come se fossero tue?", ha chiesto una di loro. "Ti sei messa a rubare foto di altre? Che tristezza", ha tuonato un altro. Di contro, Ferragni non ha commentato nulla, ma si è limitata a taggare le legittime proprietarie di quelle immagini nel suo post, che è rimasto online.